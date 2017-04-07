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Dünya bunalımda

Türkiye’de 3 milyon, dünyada ise 322 milyonun üzerinde depresyon hastası olduğunu bildiren DSÖ, son 10 yılda hastalığın yüzde 18 arttığını açıkladı.

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Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) bu yıl 7 Nisan Dünya Sağlık Günü ana teması olan “depresyon” konusunda yayımladığı rapora göre, dünya nüfusunun yüzde 4.4’üne tekabül eden 322 milyon kişi depresyonda. Türkiye nüfusunun yüzde 4,4’ü, yani 3 milyon 260 bin 677 kişinin depresyonda olduğu belirtildi. Yayınlanan rapora göre kadınlar depresyona daha yatkın. Erkekler nüfusun yüzde 3.6’sı bunalımdayken kadınlarda bu oran 5.1 düzeyinde. 

TEDAVİ İHMAL EDİLİYOR

Nüfus yoğunluğuna bağlı olarak depresyondakilerin yarısının Çin ve Hindistan gibi Güneydoğu Asya ve Batı Pasifik ülkelerinde yaşadığının altının çizildiği raporda, “Ruhsal bozukluk gösteren kişi sayısı, nüfusu artış gösteren düşük gelirli ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde yükseliş gösteriyor” ifadesi yer aldı. Refah düzeyi yüksek ülkelerde depresyondaki kişilerin sadece yüzde 50’sinin tedavi gördüğü, düşük refah düzeyine sahip ülkelerde ise bu oranın yüzde 10’un altında olduğu açıklandı.      

İntihar vakalarının başlıca nedeninin depresyon olduğunun vurgulandığı raporda her yıl yaklaşık 800 bin kişinin canına kastettiği açıklandı. DSÖ’ye göre, depresyonun, işsizlik, yoksulluk, bir yakının kaybedilmesi ve bir ilişkinin sonlandırılması, hastalık, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı gibi nedenlerle artış gösterdiği vurgulandı.      

 

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