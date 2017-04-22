22 Nisan Dünya Günü nedir önemi ne? Dünya Günü Google'da Doodle oldu

22 Nisan Dünya Günü Google’da Doodle oldu. Dünya Günü nedir? Dünya Günü anlamı ve önemi nedir? Dünya Günü nedir, 22 Nisan Dünya Günü ne demektir bugün en çok arananlar arasına girdi. Dünya Günü, dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla ortaya çıkmıştır. 22 Nisan Dünya Günü her sene kutlanmaktadır. Google'da bu geleneğe uyarak sayfasına Dünya Günü Doodle'ını hazırladı.

22 Nisan Dünya Günü nedir?

22 Nisan Dünya Günü, ilk olarak San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır.

John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks (gece ve gündüzün eşit olduğu) zamanı yani 21 Mart'ı önermiştir. Daha sonra ise çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson’un desteği ile ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir. Bu kutlamalara yaklaşık 20 milyon kişi katılmış, birçok konferans ve sempozyum düzenlenerek, çevre sorunlarına dikkat çekilerek ABD’nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlanmıştır. .

EKŞİSÖZLÜK'TE DÜNYA GÜNÜ

* göreli astronomik süre birimi.bir gezegenin veya uydunun kendi etrafındaki dönüş hızı ya da yörüngesinde olduğu yıldızın çevresindeki dönüş hızının kaç dünya gününe denk geldiğini belirtir.cümle içinde kullanalım ki, kavram pekişsin.

*dünya ve yeryüzü kavramlarının anlamlarının farklı olması sebebiyle bu özel günün "dünya yeryüzü günü" ya da kısaca "yeryüzü günü" olarak kutlanması daha uygun olacaktır.

* Dünya Günü google tarafından doodle ile anımsatılan gün. ne işe yarar bilmemekteyim.

"dünya dünya günü" denilirse bir anlamı olacak gündür.

"dünya günü" ama dünyada neyin günü diye sormazlar mı google'a sonra?

*anlam veremediğim gün. örneğin babalar gününde diğerleri babaları kutlar, anneler gününde keza aynı şekilde, kadınlar gününde erkekler kutlar, erkeklerin zaten günü yok. peki dünya günü nedir bu durumda? diğer gezegenlerde yaşayanlar mı kutlicak günümüzü? dünya dışında yaşayan akıllı canlılar bulundu da bize mi haber verilmiyor? neler oluyor?

*22 nisanda kutlanan gün. çevreci bir faaliyet olan dünya günü kutlamalarına 1990'da central park'ta katılanların geride bıraktıkları çöp miktarı 100 tondur...

*Barış eylemcisi john mcconnell'in önerisi üzerine 1970'ten beri kutlanan gün.

* Dünya Günü sadece google tarafından kutlanılan gün.