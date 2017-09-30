Dünya yaşlanıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Nüfus Fonu verilerine göre, 60 yaş ve üstü kişi sayısı ciddi artış gösteriyor. Dünya nüfusu, gelişmiş ülkelerde daha da fazla olmak üzere gittikçe yaşlanıyor. Verilere göre, dünya nüfusunun yüzde 12.3’ünü 60 yaş ve üstündeki insanlar oluşturuyor. Bu oranın 2030’da yüzde 16.5 ve 2050’de yüzde 22’ye ulaşması bekleniyor. Şu an Japonya, yüzde 33’lük 60 yaş ve üstü nüfus oranıyla, ilk sırada. Japonya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2016 yılında ülkede 100 yaşını aşanların sayısı 65 bine ulaştı. Dünya nüfusunda en hızlı yaşlanma oranı Japonya’nın ardından Avrupa ülkelerinde görülüyor. Avrupa’da nüfusun yüzde 25’i 60 yaş ve üzerinde. 2050 yılında Afrika hariç tüm bölgelerde 60 yaş üzeri nüfusun yüzde 25’i aşması bekleniyor. Artan yaşlı nüfusun nedeni olarak ise, doğurganlık oranlarının düşmesi ve tıptaki ilerlemeler sonucu yaşam standardının yükselmesi olarak gösteriliyor.

KENTLERDE DAHA ÇOK

Dünyada 2015 yılı itibarıyla 60 yaş ve üstü 900 milyon kişi yaşıyor. Bu rakamın 2030’da 1.4 milyara, 2050’de 2 milyara ulaşması öngörülüyor. 2015’te 80 yaş ve üstü kişi sayısı 125 milyon olarak kayıtlara geçerken, bu rakamın 2050’de 434 milyon olacağı belirtiliyor. Yaşlı nüfusun 2030’a gelmeden 0 ila 9 yaş çocuk nüfusunu, 2050’ye kadar da 10 ila 24 yaş genç nüfusu geçeceği tahmin ediliyor.

Yaşlı nüfus kentlerde kırsal kesime göre daha hızlı artıyor. Dünyada 2000-2015 arasında 60 yaş ve üstü kişi sayısı kentlerde yüzde 68 oranında yükselirken, kırsal bölgelerde bu oran yüzde 25 artış gösterdi.