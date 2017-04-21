Dünyada çok sayıda başarıya imza atan Türk bilim adamları İstanbul’a geliyor

Kanseri erken teşhis eden cihaz, erkek kısırlığına mikroçipli çözüm, kanserin teşhisinde cep telefonu ile uyumlu test gibi dünyanın dikkatini çeken pek çok önemli çalışmaya imza atan Türk bilim insanları Yurt Dışı Farkındalık Zirvesi’nde (YFZ2017) bir araya gelecek.

6 – 7 Mayıs günleri Medipol Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya gelecek akademisyenler, aynı zamanda 7 Mayıs Pazar günü zirve kapanışından sonra yine öğrenciler ile beraber workshoplar gerçekleştirecekler.

Öğrenciler tarafından kurulan ve birçok üniversiteden öğrencinin yönettiği TAF Network, Yurt dışında yaşayan Türk bilim insanlarının başarılarını ülkemize ve dünyaya tanıtma amacıyla Yurt Dışı Farkındalık Zirvesi’ni düzenliyor.

Bu yıl beşincisi düzenlenecek zirvede, Amerika, Kanada, Fransa, İsveç, İsviçre, Japonya ve Norveç’ten birçok bilim insanı ve şu an Türkiye’de bulunan değerli isimler ile yurt dışı kariyer yolunda ilerleyen gençler, akademisyenler ve iş dünyasını buluşturacak.

“SINIR TANIMAYAN TÜRK BİLİM İNSANLARI “YFZ2017”DE BİR ARAYA GELİYOR”

Etkinlik kapsamında, ABD Eski Başkanı Barack Obama tarafından ‘’ Genç Bilim İnsanları ve Mühendisler Başkanlık Kariyer Ödülü’’ ne layık görülen Northwestern Üniversitesi Öğretim Üyesi Sinan Keten,

Ölçülemez denilen ışığın sesini ölçen Cambridge Üniversitesi Öğretim Üyesi Mete Atatüre,

Drexel Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği, Bilimleri ve Sağlık Sistemleri Fakültesi kurucu dekanı olan Banu Onaral, kanserin erken teşhisi için ürettiği cihaz ve erkek kısırlığına mikroçip ile çözüm bulan çalışması ile ABD’de dünyayı değiştirecek 35 bilim insanı arasında gösterilen Stanford Üniversitesi Öğretim Üyesi Utkan Demirci, kanserin erken teşhisi için ucuz, hızlı ve cep telefonuyla uyumlu geliştirdiği test çalışmasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ve dünyanın saygın bilim dergilerinden MIT Technology Review dergisi tarafından 2015 yılında “35 Yaş Altı Yenilikçiler Listesi ”ne tıpta ve biyolojide çığır açan liderlerden biri olarak seçilen Stanford Üniversitesi’nden Naşide Gözde Durmuş ve dünya çapında başarı göstermiş çok sayıda Türk bilim insanı gençlerle buluşacak.

Yurt dışından gelecek olan konuşmacılardan bazıları:

1. Prof. Dr. İskender Gökalp – Fransa CNRS Direktörü

2. Prof. Dr. Utkan Demirci – ABD Stanford Üniversitesi

3. Prof. Dr. Mehmet Demirbağ – İngiltere Essex Üniversitesi

4. Prof. Dr. Handan Tezel – Kanada Ottawa Üniversitesi

5. Prof. Dr. Banu Onaral – ABD Drexel Üniversitesi

6. Prof. Dr. Mete Atatüre – İngiltere Cambridge Üniversitesi

7. Prof. Dr. Gökhan Ünel – İsviçre CERN

8. Doç. Dr. Sinan Keten – ABD Northwestern Üniversitesi

9. Doç. Dr. Oral Cenk Aktaş – Almanya Saarland Üniversitesi – TESSA

10. Dr. Atakan Peker – ABD – IBM

11. Dr. Gözde Durmuş – ABD Stanford Üniversitesi

“BEYİN GÖÇÜ DEĞİL BEYİN GÜCÜ!”

Bu yılki temasını “Sınır Tanımayan Başarılar” olarak şekillendiren TAF Network, yurt dışındaki bilim insanlarının çalışmalarına, akademik hayatın farklı ülkelerde nasıl olduğuna ve farklı ülkelerdeki üniversitelerin eğitim sistemlerine yer verecek.

Zirvedeki akademisyenler ufuk açan başarı öykülerini gençlere aktaracak. “Beyin Göçü Değil Beyin Gücü” sloganından yola çıkan TAF Network yurt dışında yapılan çalışmaları ülkemize ve ülkemiz gençlerine aktararak bilimi sevdirmeyi hedefliyor.

TAF NETWORK HAKKINDA:

Danışma Kurulu’nda Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarından Prof. Dr. Davut Kavranoğlu’nun yanı sıra İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, ABD MIT Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yılmaz Uygun, Hollanda Groningen Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Armağan Koçer gibi önemli isimlerin oluşturduğu TAF Network, yüksek lisans, doktora, post doktora gibi lisans sonrası eğitim ve akademik çalışmalarına yurtdışında devam edecek üniversitelilere/akademisyenlere yönelik bilgi paylaşımı ve iletişim için geliştirilen bir program olarak devam ediyor.

Türkiye’nin bütün dünyadaki beyin varlığının bir ağ üzerinde toplanması ile akademik bir dayanışma ağı sağlanarak çalışma ortamı rahatlığı, bilgi paylaşımı, akademik başarı artışı sağlanması ve beyin göçünün olumsuz etkilerinin azaltılması programın temel öncelikleri arasında yer alıyor.

Kısa sürede uluslararası akademik bilgi paylaşım ağına da dönüşmeyi hedefleyen TAF Network, partnerlerine akademik çalışmaları için geniş bir yardım ve etki alanı sunarken çalışmalarını ve eğitim programını tamamlayarak ülkemize dönüş yapmak isteyen partnerlerine de yine programa dahil olan şirketler ve kamu kurumları aracılığı ile iş ve referans imkânı sağlamayı hedefliyor.