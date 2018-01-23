Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Dur ihtarına uymayan alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı

Aksaray'da polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, kovalamaca sonucu kullandığı kamyonla aydınlatma direğine çarptı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aksaray-Ankara karayolunun 15. kilometresindeki uygulama noktasında Murat I. (35) yönetimindeki 68 DU 422 plakalı içecek yüklü kamyonu durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.

Aydınlatma direğine çarparak duran sürücü ile yanındaki Barış Ç. (26) kazadan yara almadan kurtuldu.

Yapılan kontrolde sürücünün 156 promil alkollü olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Murat I. ile Barış Ç. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
KKTC meclisi karıştı: Yuh sana bu bayrak sayesinde buradasın

KKTC meclisi karıştı: Yuh sana bu bayrak sayesinde buradasın

Askeri uzmanlar şaşkına döndü: Dünyada böyle bir ordu görülmedi

Askeri uzmanlar şaşkına döndü: Dünyada böyle bir ordu görülmedi

6000 yılından geldiğini iddia ediyor!

6000 yılından geldiğini iddia ediyor!

Afrin'e kaç asker geçti? Kaç köy kurtarıldı?

Afrin'e kaç asker geçti? Kaç köy kurtarıldı?

SON DAKİKA

ABD'den Türkiye'ye skandal çağrı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA