Dur ihtarına uymayan araca ateş açıldı
Bingöl'de 'dur' ihtarına uymadığı için polis tarafından ateş açılan otomobildeki iki şüpheliden biri gözaltına alındı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi PTT kavşağında şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilin lastiklerine ateş edilerek durduruldu.
Bu sırada kontrolden çıkan otomobil, yoldan geçen diğer iki araca çarptı.
Otomobilde bulunan şüphelilerden biri yakalandı, diğerinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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