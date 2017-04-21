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Tunceli'de düşen helikopterin enkazı Ankara'ya gönderild

Tunceli'de 18 Nisan tarihinde Pülümür ilçesi kırsalında düşen polis helikopterinin enkazının tamamen kaldırıldığı ve incelenmek üzere Ankara'ya gönderildiği bildirildi.

  • AA
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Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 18 Nisan tarihinde düşen polishelikopterinin enkazının yapılan çalışmayla olay mahallinden kaldırıldığı belirtildi.

Helikopter enkazının kaldırılmasıyla bölgede çalışmanın sonlandırıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"18 Nisan tarihinde Pülümür ilçesinde gerçekleşen helikopter kazası ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde helikopter enkazının tamamı bölgeden alınarak gerekli incelemenin yapılması için Ankara iline gönderilmiş olup, bölgede yapılan çalışmalar sonlandırılmıştır."

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