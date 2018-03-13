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Düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı

İran'da düşen Türk jetinin kaptan pilotu Beril Gebeş'in son ses kaydı ortaya çıktı. İstanbul'dan Dubai'ye gitmek üzere havalanırken kule ile görüşmelerinde kaptan pilot, kalkış için izin istiyor.

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İran'da düşen Türk jetinin kaptan pilotu Beril Gebeş'in 8 Mart günü İstanbul'dan kalkarken kule ile yaptığı telsiz görüşmeleri ortaya çıktı. Beril Gebeş son ses kaydında yer kontrol ile telsiz irtibatı sağlayarak uçağının motorunu çalıştırmak için izin istiyor. Bir süre sonra kalkışı gerçekleştiren Gebeş, bu kez de uçağı tırmandırmak için kule ile irtibata geçiyor. Kuleye kalkıştan sonra 5 bin feet'e tırmandığını söyleyen kaptan pilot, daha fazla yükselmek için onay bekliyor. Konuşma kulenin 6 bin feet'e tırmanma izni vermesiyle son buluyor.

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