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Düzce’de ardiye alev alev yandı

Düzce’nin Karaca Mahallesi’nde meydana gelen olayda bir evin yanında bulunan tavuk kümesi ve ardiye alev alev yandı.

  • İHA
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Olay, Karaca Mahallesi Işık Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hayri Bedrik’e ait kümesten başlayan ve neden çıktığı belli olmayan yangın bitişiğindeki Orhan Özdemir’e ait müstakil bir evin bahçesindeki ardiyeye de sıçradı. Bir anda alevler yükselirken vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipleri yangına müdahalede bulunarak eve sıçramadan söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi. 

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