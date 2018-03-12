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Düzce'de FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Düzce'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 askerden 4'ü tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ankesörlü telefonları kullanarak örgüt üyeleriyle irtibata geçtikleri" iddiasıyla gözaltına alınan İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 11 askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden B.K, İ.K, T.Ö. ve M.A, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı, diğer şüpheliler E.K, R.K, F.Ü, M.D, Ö.A.D, Z.Z.A. ve B.T. adli kontrol şartı ile salıverildi.

Serbest bırakılan 5 muvazzaf askerin, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı öğrenildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ankesörlü telefonları kullanarak örgüt üyeleriyle irtibata geçtikleri" belirlenen askerlere yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, 6 Mart'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

 

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