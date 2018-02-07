Düzce'de karbonmonoksit zehirlenmesi
Düzce'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 2'si çocuk 3 kişi tedavi altına alındı.
- AA
Merkeze bağlı Ozanlar köyünde yaşayan Ramazan Zorlu, çocukları Mert Ali (5) ve Ayberk Zorlu (3) ile birlikte sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
Sağlık ekipleri, Zorlu ailesini ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.