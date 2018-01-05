Düzce'de uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu sattığı tespit edilen 3 kişiyi takibe aldı.

Daha sonra belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.