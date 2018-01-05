Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Düzce'de uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu sattığı tespit edilen 3 kişiyi takibe aldı.

Daha sonra belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Hazinedar'ın görevden alınmasına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Hazinedar'ın görevden alınmasına ilişkin açıklama

Bir seferde en çok bonservis ödenen Türk oyuncular

Bir seferde en çok bonservis ödenen Türk oyuncular

Münir Özkul vefat etti! Münir Özkul kimdir?

Münir Özkul vefat etti! Münir Özkul kimdir?

Apple'dan yeni itiraf: Tüm iOS cihazları etkilendi

Apple'dan yeni itiraf: Tüm iOS cihazları etkilendi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA