Düzce'de uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı
Düzce'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu sattığı tespit edilen 3 kişiyi takibe aldı.
Daha sonra belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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