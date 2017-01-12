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E-5'te geri geri gittiler

İstanbul'da kar yağışının sona ermesinin ardından sürücüler yollara düştü. Eriyen kar suları nedeniyle yoğunlaşan trafikten kaçmaya çalışan sürücüler kural ihlali yaparak kazaya davetiye çıkardı. Ana yolda oluşan trafikten kaçıp yan yola girmek isteyen bazı sürücüler akan yolda geri geri gitmeye çalıştı.

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İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından sürücüler araçlarıyla yollara düştü. Karın erimesiyle oluşan su birikintileri trafik yoğunluğuna sebep oldu.
 
Trafikten kurtulmaya çalışan bazı sürücüler kural ihlali yaparak kazaya davetiye çıkardı. Küçükçekmece E-5 Karayolu üzerinde oluşan yoğunluktan kaçmak isteyen bazı sürücülerin akan yolda geri geri gelerek yan yola girmeye çalışması diğer sürücülere zor anlar yaşattı.

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