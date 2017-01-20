e-ALES tarihleri güncellenecek
ÖSYM tarafından bu yıl yapılacak Elektronik Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (e-ALES) için yeni başvuru ve sınav takviminin ilan edileceği bildirildi.
- AA
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 2017 e-ALES Deneme Sınavı'nın 28 Ocak'ta yapılacağı anımsatıldı.
Duyuruda, e-ALES deneme sınavı sonuçlarının değerlendirilmesi işlemleri sonrasında 2017 e-ALES için yeni başvuru ve sınav takviminin ilan edileceği belirtildi.
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