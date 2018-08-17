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Edirne'de art arda depremler

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, art arda Edirne'de 3,7 ve 3,2 şiddetlerinde depremler oldu.

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İlk deprem saat 08.54'te İpsala'da yerin 19,69 kilometre derinliğinde 3,7 şiddetinde, diğer deprem ise Keşan ilçesinde saat 09.02'de oldu. Yerin 20,21 kilometre derinliğinde Akçeşme köyünde 3,2 şiddetinde meydana geldi.
 
İpsala Kaymakam Vekili Süleyman Bakan, depremin ilçede hissedildiğini ancak olumsuz bir durumun oluşmadığını belirterek, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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