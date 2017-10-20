Edirne'de devlet hastanesindeki kreşte 25 çocuk yemekten zehirlendi

Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’nin binasında bulunan kreşte öğle yemeğinin ardından çocuklarda bulantı, mide ağrısı ve kusma şikayetleri görüldü. Kreşteki 25 çocuk ile 2 görevliye acil serviste ayakta müdahale edildi.
Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı.
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