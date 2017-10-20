Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Edirne'de devlet hastanesindeki kreşte 25 çocuk yemekten zehirlendi

Edirne'de Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’nin kreşinde 25 çocuk ile görevliye, yedikleri öğle yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle müdahalede bulunuldu.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’nin binasında bulunan kreşte öğle yemeğinin ardından çocuklarda bulantı, mide ağrısı ve kusma şikayetleri görüldü. Kreşteki 25 çocuk ile 2 görevliye acil serviste ayakta müdahale edildi.

Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
iOS 11'de fotoğraflarınızın yetki vermeden başkaları tarafından görülmesini sağlayan büyük açık

iOS 11'de fotoğraflarınızın yetki vermeden başkaları tarafından görülmesini sağlayan büyük açık

S-400'ler ne zaman Türkiye'ye gelecek, özellikleri nelerdir?

S-400'ler ne zaman Türkiye'ye gelecek, özellikleri nelerdir?

Artık yalan söyleyemeyeceksiniz! WhatsApp'ın yeni özelliği merak konusu oldu

Artık yalan söyleyemeyeceksiniz! WhatsApp'ın yeni özelliği merak konusu oldu

Aliya İzzetbegoviç kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı hakkında merak edilenler

Aliya İzzetbegoviç kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı hakkında merak edilenler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA