Sazlıktaki yangında alevlerin arasında kalarak öldü
Edirne'de sazlıkta çıkan yangında alevlerin içinde kalan kişi, yanarak hayatını kaybetti.
- AA
İlk bulgulara göre, yangını çıkartanın, cesedi bulunan kişi olduğu iddia edildi.
Enez ilçesine bağlı Yeniceköy'de oturan vatandaşlar, köy yakınında yanan sazlıkların içerisinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, incelemede sazlıkların içinde yanarak ölen kişinin Ramazan Divdiv olduğunu tespit etti.
Divdiv'in cesedi Enez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Divdiv'in sazlıkları yaktıktan sonra alevlerin arasından çıkamadığı öne sürüldü.
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