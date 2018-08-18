Ege ve Edremit Körfezi yönüne giden ve Bandırma Feribot İskelesi'ni kullanan tatilciler, trafikte yoğunluk oluşturdu

Bandırma Feribot İskelesi'ne yanaşan feribottan inen tatilcilerin araçları, uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk, kent içi trafiğinde de aksamalara yol açtı.

İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş'nin (İDO), İstanbul (Yenikapı)-Balıkesir (Bandırma) arasında normalde 4 olan günlük sefer sayısı, 8'e çıkarıldı. Aynı hatta, ayrıca 4 deniz otobüsü seferi de gerçekleştirilecek. Yetkililer, talebe göre sefer sayısının artırılabileceğini bildirdi.

Hızlı feribotlarla İstanbul'dan Bandırma'ya günlük 2 bin araç ve 10 bin yolcunun taşınması bekleniyor.

Bandırma Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Muhabir : Mustafa Yılmaz,Ahmet PesenYayınlayan : Hüseyin Gazi Kaykı 20:03 18/08/18