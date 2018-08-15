Ehliyet sınav sonuçları 2018 MTSAS MEB sorgulama ekranı 4 Ağustos Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı 4 Ağustos MEB Ehliyet sınav sonuçları sorgulama ekranı meb.gov.tr’de! Binlerce sürücü adayı 4 Ağustos 2018 ehliyet sınav sonuçlarına gözlerini çevirdi. Peki MEB’in resmi sitesinde ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ehliyet sınav sonuçları için artık sadece saatler kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018 iş takvimine göre, ağustos ayının ilk haftasında Türkiye çapında gerçekleştirilen üçüncü ehliyet sınavı sonuçları, kısa bir süre sonra açıklanacak. Sürücü adayları MEB’e bağlı olan http://odsgm.meb.gov.tr/ resmi sayfası üzerinden bireysel puanlarını görüntüleyebilecek. 4 Ağustos tarihli ehliyet sınavı sonuçları, 16 Ağustos 2018 Perşembe günü açıklanacak. Sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr/ internet adresinden duyurulacak. Kursiyerler, Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları linkini tıkladıktan sonra sisteme T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecek. MEB, ehliyet sınav sonuçlarının saatiyle ilgili henüz bir bilgilendirmede bulunmadı, yeni bir açıklama yapılır yapılmaz güncellenen haberlerimizden ulaşabilirsiniz. 12 tanesi ilk yardım, 23 tanesi trafik, 9 tanesi motor, 6 tanesi trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 sorudan yapılan ehliyet sınavına katılan sürücü adayları baraj puanını araştırıyor. Bu 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Yazılı sınavda baraj puanı 70’dir. Sonuçlar meb.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak.

Binlerce sürücü adayı 4 Ağustos 2018 ehliyet sınav sonuçlarına gözlerini çevirdi. Peki MEB’in resmi sitesinde ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı sınav takvimine göre ehliyet sınav sonuçları 16 Ağustos 2018 Perşembe günü açıklanacak. Sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr/ internet adresinden duyurulacaktır. Kursiyerler, bu adresten Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecek. Ayrıca, Özel MTSK müdürlükleri Özel MTSK Modülünden kurum kodunu ve şifresini girerek, müdürlüklerinden sınava girenlerin sonuç listesini çıkaracak ve kursiyerlere tebliğ edecektir. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), tüm illerde "e-sınav" salonlarının faaliyete geçirilmesiyle motorlu taşıt sürücü kursu (ehliyet) sınavlarında kağıt ve kalem kullanımı son buldu. Adaylar, bundan sonra sınav sorularını "e-sınav" merkezlerindeki bilgisayarlardan cevaplayacak.

EHLİYET SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018 yılında 5 defa yapılacak olan ehliyet sınavlarının üçüncüsü 4 Ağustos Cumartesi günü tamamladı. Sonuçların açıklanmasının ardından, sınavda baraj puanını almayı başaran sürücü adayları bir sonraki aşama olan direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı sınav takvimine göre ehliyet sınav sonuçları 16 Ağustos 2018 Perşembe günü açıklanacak.

EHLİYET SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

MEB'in 4 Ağustos'ta organize ettiği ve binlerce adayın sonucunu merakla beklediği sınava ait soru ve cevaplar bakanlık tarafından henüz yayınlanmadı. Söz konusu sınava ait cevap anahtarı yayınlandığı takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

EHLİYET SINAVI BARAJ PUANI NEDİR?

Yazılı sınavda baraj puanı 70'dir. Bu yıl ilk olarak 10 Şubat'ta yapılan sınavda; 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 tane trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 soruyu adaylar cevapladı. Adaylara yöneltilen 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki aşama olan direksiyon sınavına girmek için hak kazanabilecek.

SINAVDAN GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

Ehliyet sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her bir sorunun değeri, 2 puandır. Diğer sınavlarda olduğu gibi adayların vereceği dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmez. Sınava geçmiş yıllarda çıkan sorulara bakılarak çalışma yapılabilir. Sınavda başarılı olanlar direksiyon sınavına girmeye hak kazanır. Direksiyon sınavında da en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılırlar ve stajyer ehliyet almaya hak kazanırlar.

DİKKAT BU HATAYA DÜŞTÜYSENİZ SINAVINIZ İPTAL OLACAK!

Ehliyet sınavları bazı durumlarda geçersiz sayılabiliyor. MEB'in resmi sitesinde yayınlanan kılavuza göre o durumlar şunlar:

*Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

*e-Sınav ekranındaki fotoğraf ve bilgilerle nüfus cüzdanındaki veya sınava giriş belgesindeki bilgilerde uyuşmazlık olması,

*Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi, . Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi *Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında kursiyerin yanında bulundurması,

*e-Sınav uygulama cihazlarına ve merkez demirbaşlarına zarar verilmesi,

*Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin, hazırladığı raporlarda/tutanaklarda veya sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde, kursiyerin Yönergede belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin belirlenmesi.

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?

Direksiyon sınavları için genelde ise tam bir tarih açıklanmıyor. Ancak genelde direksiyon sınavları ehliyet sınavları açıklandıktan 2 ila 5 hafta arasında bir süre içerisinde gerçekleştiriliyor. Bu tarihleri de en net, ehliyet sınavı ve direksiyon sınavı için gittiğiniz kurslar biliyor. Bu anlamda zaten bir kursa gidiyorsanız, tarihi kurslar planlayacağı için fazla endişelenmeniz gerekmiyor.

DİREKSİYON SINAVI NASIL YAPILIR?

Ehliyet sınavında en az 100 puan alanlar, direksiyon sınavına girmeye hak kazanır. Direksiyon sınavında adaylara ilk olarak, atacın tanınması ile ilgili birkaç soru sorulur. Sorulara yeterli cevaplar veremeyenler başarısız sayılırlar. Sürüş aşamasına geçildiğinde, adayın aynaları kontrol etmesinden emniyet kemerini takmasına direksiyon hakimiyetini sağlamasından hız kurallarına uymasına kadar pek çok noktaya dikkat edilir ve puan verilir. Adayın sürüş esnasında yapacağı her hata puanının düşmesine neden olur.

Sınavda adayın aracı düzgün şekilde hareket ettirmesi, dönüş kurallarına uyması, emniyet kemerini takması gibi durumlar artı puan getirir. Adayın hız kurallarını ihlal etmesi, araç ile geri geri gidememesi gibi durumlar da puanının düşmesine neden olur.

Direksiyon sınavının süresi ortalama olarak 35 dakikadır. Her adayın sınavından sonra, 5 dakika ara verilir. Sınavın sonuçları da sınav komisyonu tarafından genel olarak aynı gün içerisinde açıklanır ve adaylara ilan edilir.

“M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınıfı direksiyon sınavında adaylar, kask, dizlik, yelek takarak akan trafikte yapılan davranışlar, araç bilgisi sorgulama, kalkış esnasında motoru stop ettirme ve ayakları toplarken dengeyi sağlayamama, konilere çarpma ve ayak çalıklarının açık unutularak yere değmesi, düşme ve ani fren reaksiyonları sınav gözetmeni tarafından dikkat edilecek hususlar arasında yer alacak.

“B”, “C1”, “C”, “D1”, “D”, “BE”, “C1E”, “CE”, “D1E”, “DE” ve “F” sınıfı için direksiyon sınavına giren adayların, emniyetli ve rahat kalkış yapma, kalkış ve duruşlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanma, araç kumanda pedallarına (gaz, fren, debriyaj) yeterince intibak edemeyerek aracı stop ettirme, araç kullanımı esnasında heyecanlı ve telaşlı gibi davranışları gözlemlenecek.

Geri geri park etme: “B”, “C1”, “C”, “D1” ve “D” sertifika sınıfı araçlarda, park edecek aracın bir buçuk katı uzunluğundaki (farklı uzunluklardaki HB/SEDAN araçlar için ayrı ayrı) ve aracın genişliğinden 50 cm fazla olan iki araç arasına veya yüksekliği en az 100 cm olan konilerin arasındaki yatay ve dikey çizgilerle belirlenen alana tek hamlede girip, bu alan içinde en fazla iki hamle yaparak aracı kaldırıma veya konilere çarpmadan kaldırıma paralel ve kaldırım ile araç arasındaki mesafenin 50 cm den fazla olmayacak şekilde EK-5 şemaya göre park yapmayı, “BE”, “C1E”, “CE”, “DE” ve “D1E” sertifika sınıfı araçlarda geri geri park etme işlemleri ise araca römork takılı olarak EK-6 şemada belirtildiği gibi park yapmalarını sağlayan davranışlar göz önünde bulunduracak.