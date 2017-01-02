El Bab bölgesine askeri takviye
Gaziantep'in İslahiye ilçesinden Suriye sınırındaki Oğuzeli ve Karkamış ilçelerindeki sınır birliklerine askeri sevkıyat yapıldı.
- İHA
İslahiye 106. Topçu Alayı Alpay Başaran Kışlası'nda bulunan 10 fırtına obüs, bir zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) ve askeri personel, tırlarla Suriye sınırında bulunan birliklere gitmek üzere Oğuzeli ilçesine hareket etti. Geniş güvenlik önlemleri arasında sevk edilen obüs ve askeri personellerin Suriye’nin El-Bab bölgesindeki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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