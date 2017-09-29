El Bab'daki askeri hareketlilik görüntülendi

Türkiye'nin sınır ötesi harekâtı Fırat Kalkanı ile 23 Şubat'ta kanlı terör örgütü DEAŞ'dan geri alınan El Bab'da, askeri hareketlilik dikkat çekiyor.

Reuters haber ajansı, El Bab çevresinde ilerleyen TSK'ya ait zırhlı araçların ve askeri kamyonların fotoğraflarını servis etti.

Terör örgütünün Ortadoğu'nun batısındaki en büyük merkezi El Bab, birkaç aylık kuşatmanın ardından militanlardan temizlenmişti. El Bab'da halihazırda Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri de bulunuyor.

Türkiye, son haftalarda Suriye sınırındaki Kilis ve Hatay çevresine askeri yığınak yapıyor. Birinci Ordu birliklerinden sınıra çok sayıda tank, zırhlı araç ve top sevk edildi.

İdlib'deki çatışmasızlık anlaşması gereği 500 asker gözlemci olarak Suriye topraklarına gidecek. Ayrıca, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin kontrolündeki Afrin'e de muhtemel bir operasyon gündemde.

Irak'tan Akdeniz'e kadar olan terör koridorunu Fırat Kalkanı Harekâtı ile kesen Ankara, aynı zamanda Irak sınırındaki Silopi'de de tatbikat yapıyor. Irak ordu birliklerinin de katıldığı tatbikat, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlediği tartışmalı referandumun ardından geldi.

Türk ordusu, yaklaşık 1000 kilometrelik sınır uçlarında yaklaşık iki haftadır gövde gösterisi yapıyor.(Milliyet)