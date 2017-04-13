El Kaide üyeliği davasında birleştirme kararı

Ankara'da, terör örgütü El Kaide üyesi oldukları iddiasıyla 24 kişi hakkında açılan dava ile benzer suçlamayla açılan bir başka dava birleştirildi. Karar sonrası sanık sayısı 29’a yükseldi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 13 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından Mahkeme Başkanı Selfet Giray, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan başka bir soruşturma kapsamında açılan dava ile görülen davayı, bazı sanıklar ve suçlamalar aynı olduğu gerekçesiyle birleştirme kararı aldıklarını açıkladı.

Mahkeme Başkanı Giray, birleşen dosya hakkında sanıklara ek savunma için söz hakkı verdi.

Önceki aşamalardaki savunmalarını tekrar eden sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Savunmaların ardından mahkeme, eksikliklerin giderilmesi ve firari sanıklara yönelik yakalama kararlarının infazının beklenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameyle terör örgütü El Kaide ile bağlantılı oldukları iddiasıyla 24 kişi hakkında dava açıldı.

İddianamede, sanıkların örgüt faaliyetleri kapsamında toplantılar düzenledikleri ve Suriye'ye geçerek çatışma bölgelerinde bulunduklarına yer verildi. Örgütün yayın organı olduğu ileri sürülen İslam Dünyası dergisinde Afganistan ve farklı yerlerdeki örgüt üyelerinin fotoğraflarına yer verildiği ve El Kaide terör örgütünü övücü nitelikte yazılar bulunduğu da iddianamede yer aldı.

Sanıkların Türkiye'yi demokratik laik sistemden ötürü "Darül Harp" (Savaş diyarı) olarak gördükleri, mevcut düzeni değiştirmek istedikleri ve devletin atadığı imamların arkasında cuma namazı dahi kılınamayacağını belirttikleri kaydedilen iddianamede, çocuklarını devlet okullarına göndermek, askere gitmek gibi davranışları küfür saydıkları vurgulandı.

İddianamede ayrıca sanıkların örgütsel amaçlı toplantılar düzenledikleri, çatışma bölgesine gidenlerin ailelerine maddi destek sağladıkları ve örgüte eleman kazandırmak için çalışma yürüttükleri öne sürüldü.

Sanıklar, 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.