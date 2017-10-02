Elazığ merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 20 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında çalışma yaptı. Polis, yaptığı çalışmada örgütün gizli haberleşme ağı 'ByLcok'u kullanan çok sayıda şüpheli belirledi. Belirlenen şüphelilere yönelik Elazığ merkezli Sivas, Diyarbakır ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.