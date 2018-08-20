Elazığ'da akıma kapılan işçi hayatını kaybetti
Elazığ'ın Ağın ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
- AA
Alınan bilgiye göre, Aksa Elektrik AŞ görevlisi Faik Polat (38), Akpınar Mahallesi'ndeki elektrik arızasını gidermek için direğe çıktı.
Çalışma esnasında akıma kapılan 3 çocuk babası Polat, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Direkte asılı kalan Polat’ın cesedi, itfaiye ekiplerince indirildi.
Ceset otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
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