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Elazığ'da akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

Elazığ'ın Ağın ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Aksa Elektrik AŞ görevlisi Faik Polat (38), Akpınar Mahallesi'ndeki elektrik arızasını gidermek için direğe çıktı.

Çalışma esnasında akıma kapılan 3 çocuk babası Polat, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Direkte asılı kalan Polat’ın cesedi, itfaiye ekiplerince indirildi.

Ceset otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

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