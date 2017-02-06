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Elazığ'da FETÖ operasyonunda 22 polis tutuklandı

Elazığ merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında müdürlerin de olduğu 22 polis tutuklandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, ihraç edilen ve açıkta bulunan 35 polisin yakalanması için 16 il de 26 Ocak'ta operasyon yapmıştı. Operasyonda  örgütün gizli iletişim ağı “Bylock”u kullananlarında olduğu, aralarında müdürlerin de bulunduğu 33 şüpheli polis gözaltına alınmıştı.

Emniyette ifadeleri tamamlanan 33 şüpheli polis adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 33 polisten 22'si tutuklandı, 11'ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

 

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