Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Elazığ'da nişanlısının barışma isteğini reddettiği genç dehşet saçtı

Elazığ'da, tartışma sonucu ayrılmak isteyen nişanlısını ikna çabaları sonuç vermeyen M.K. adlı genç, pombalı tüfekle dehşet saçtı. Çevrede endişe yaratan, ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrası kaçan M.K.'nın yakalanması için polis çalışma başlattı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, bu akşam Üniversite Mahallesi Efeoğlu Sokakta meydana geldi. Yaklaşık bir yıldır M.K ve nişanlısı E.T. arasında çeşitli sebeplerle tartışmalar yaşanmaya başladı. Yaşanan kavgalardan dolayı E.T´nin ailesi M.K.'nin ailesine nişanı attıkları haberini verdi. M.K.´nin ailesi, gençleri barıştırmak için akşam saatlerinde E.T.´nin evine ziyarete getti. M.K.'nin tüm çabalarına rağmen genç kız barışmak istemediğini söyledi. Bunun üzerine öfkelenen M.K., evin önününe park ettiği otomobilden pompalı tüfeğini alarak sakak arasında rastgele havaya ateş açtı. 

Silah sesleri nedeniyle büyük korku yaşayan çevredekiler, polise haber verdi. Şehir magandası M.K. otomobiliyle kaçarak uzaklaşırken, olay yerine Özel Hareket timleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çok sayıda boş kovan buldu. Ölen yada yaralanan olmayan olaydan sonra polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
5 metre yükseklikten çatıya düşen kız çocuğu ağır yaralandı

5 metre yükseklikten çatıya düşen kız çocuğu ağır yaralandı

Meğer herkes bilgisayar 'mouse'unu yanlış kullanıyormuş

Meğer herkes bilgisayar 'mouse'unu yanlış kullanıyormuş

Android'de açık bulan parayı kapacak

Android'de açık bulan parayı kapacak

İstanbul'da 7 günde devri Sinan

İstanbul'da 7 günde devri Sinan

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA