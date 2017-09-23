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Elazığ'da 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 6 terörist ölü, bir terörist sağ olarak ele geçirildi.

  • AA
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İlçeye bağlı Bulgurcuk köyünün 3,5 kilometre doğu kesiminde kırsal alanda PKK'lı terörist grubun tespit edilmesi üzerine güvenlik güçlerince operasyon başlatıldı.

Operasyonda, 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, bir terörist sağ olarak ele geçirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

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