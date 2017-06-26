Elazığ'da trafik kazaları: 9 yaralı
Elazığ'da meydana gelen iki trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
- AA
Taha Yasin Kırım yönetimindeki 34 LP 3437 plakalı otomobil, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 20'nci kilometresinde devrildi.
Kazada, sürücü Kırım ile araçta bulunan ve kimlikleri henüz öğrenilemeyen 5 kişi yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan Elazığ-Pertek yolu Salkaya köyünde Harun Gürbüz'ün kullandığı 23 DS 534 motorsiklet, yoldan çıktı.
Kazada, sürücü Gürbüz ile motosiklette yolculuk yapan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldı.
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