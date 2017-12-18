Elektrik trafosu bomba gibi patladı

Edinilen bilgiye göre, Doğubayazıt ilçesi merkezinde üç mahalleye elektrik sağlayan trafo adeta bomba gibi patlayarak alev aldı. Trafonun yandığını gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerce söndürülen yangının çevredeki iş yerlerine sıçraması önlendi. Soğutma çalışmalarının ardından trafonun aşırı güç yüklenmesinden dolayı patlayarak alev aldığı belirtildi.

Patlama ve yangın sırasında yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi.