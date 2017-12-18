Elektrik trafosu bomba gibi patladı
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde patlayan trafo alev alarak yandı. Şiddetli patlama cep telefonu kameralarına yansıdı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Doğubayazıt ilçesi merkezinde üç mahalleye elektrik sağlayan trafo adeta bomba gibi patlayarak alev aldı. Trafonun yandığını gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerce söndürülen yangının çevredeki iş yerlerine sıçraması önlendi. Soğutma çalışmalarının ardından trafonun aşırı güç yüklenmesinden dolayı patlayarak alev aldığı belirtildi.
Patlama ve yangın sırasında yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi.
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