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Emine Erdoğan orucunu Çevik ailesinin sofrasında açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, iftarda Altındağ'da yaşayan Sevgi ve Ahmet Çevik çiftinin evine konuk oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, iftarda Sevgi ve Ahmet Çevik çiftinin evine konuk oldu.

Emine Erdoğan, Altındağ'da yaşayan Çevik çiftinin iki kızlarıyla yaşadığı evine konuk oldu ve orucunu onlarla beraber açtı.

Aile fertleriyle yakından ilgilenen Emine Erdoğan, ağır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ahmet Çevik'in durumu hakkında bilgi aldı.

Emine Erdoğan, ziyareti sırasında Çevik ailesinin ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendi.

Ziyarete Emine Erdoğan'a, AK Parti Ankara milletvekili ve Kadın Kolları Başkanı Selva Çam ile Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki de eşlik etti.

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