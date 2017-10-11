Emine Erdoğan Twitter hesabı açtı
Emine Erdoğan'ın 'EmineErdogan' kullanıcı adıyla açtığı hesaptan, günlük programlarının yanı sıra gündeme ilişkin konulara dair açıklamalar, konuşmalardan canlı yayınlar, özel video ve görseller paylaşılacak.
- AA
Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "EmineErdogan" kullanıcı adıyla hesap açtı.
Edinilen bilgiye göre, geçen hafta açılan hesaptan, Erdoğan'ın günlük programlarına dair bilgilerin yanı sıra gündemdeki bazı konulara dair açıklamalar, konuşmalardan canlı yayınlar, özel video ve görseller de paylaşılacak.
Emine Erdoğan'ın Twitter hesabı, "twitter.com/EmineErdogan" adresinden takip edilebilecek.
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