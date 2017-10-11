Emine Erdoğan Twitter'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya uygulaması Twitter üzerinden kişisel hesabını açtı.

Geçtiğimiz hafta açılan Twitter hesabı üzerinden Emine Erdoğan'ın günlük programlarına dair bilgilerin yanı sıra gündemdeki bazı konulara dair açıklamaların, konuşmalardan canlı yayınların ve özel video ve görsellerin de paylaşılacağı öğrenildi.