Emniyet Genel Müdürlüğü: Algı operasyonu ile FETÖ ile mücadeleyi sulandırmaya çalışıyorlar
Emniyet Genel Müdürlüğü, FETÖ terör örgütünün TBMM ve üyeleri üzerinden mesnetsiz iddialarla algı operasyonu yaparak, FETÖ ile mücadeleyi sulandırmaya çalıştığını açıkladı.
- İHA
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Son günlerde sosyal medya üzerinden hain FETÖ terör örgütünün haberleşme aracı olarak kullandığı ByLock iletişim aracının adli delil olma özelliğini boşa çıkarmaya çalışan bir takım paylaşımlar yapılmaktadır" denildi.
Bu paylaşım sahiplerinin TBMM ve üyeleri üzerinden mesnetsiz iddialarla algı operasyonu yaparak FETÖ ile mücadeleyi sulandırmaya çalıştıklarının aşikâr olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu tür iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta suç teşkil ettiği tespit edilen bu tür paylaşımlar titizlikle takip edilerek, sorumlular hakkında gerekli adli işlemler cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde etkin bir şekilde yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.
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