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Emniyet Müdürü köylüye numarasını verdi: Gecenin 3'ü de olsa arayın

Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen 'Aydınlanan Ufuklar' projesi kapmasında İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ile birlikte Ağaçdibi Köyü'ne giden Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, bugüne kadar terör örgütü PKK'nın bölge halkına büyük zarar verdiğini söyledi.

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Dilberoğlu, "Bizler Emniyetiyle, Jandarmasıyla, Tugayıyla anında müdahale ediyoruz. Yani sizi rahatsız edecek bir şey anında bize haber vermenizi istiyoruz. Sizin tek başınıza mücadele etmeniz mümkün değil, böyle bir şey beklememiz de mümkün değil. Sizlerin de yörenize, toprağınıza, köyünüze sahip çıkmanızı istiyoruz. Başka bir şey de istemiyoruz. Kim musallat oluyorsa, o musallat olanları da defetmek bizim boynumuzun borcu. Bakın ben cep telefonumu hepinize veriyorum. Gecenin 3'ü de olsa beni arayın. Ben yarım saat sonra gelmezsem namerdim. Devletimizin içerisinde yuvalanmış bir grup FETÖ'cü hainler vardı. Bu yapının içerisinde askeri de var, polisi de var, bürokratı da var. Bunlar hepsi tutuklandı" dedi.  

 

 

 

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