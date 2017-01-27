Emniyet Müdürü köylüye numarasını verdi: Gecenin 3'ü de olsa arayın

Dilberoğlu, "Bizler Emniyetiyle, Jandarmasıyla, Tugayıyla anında müdahale ediyoruz. Yani sizi rahatsız edecek bir şey anında bize haber vermenizi istiyoruz. Sizin tek başınıza mücadele etmeniz mümkün değil, böyle bir şey beklememiz de mümkün değil. Sizlerin de yörenize, toprağınıza, köyünüze sahip çıkmanızı istiyoruz. Başka bir şey de istemiyoruz. Kim musallat oluyorsa, o musallat olanları da defetmek bizim boynumuzun borcu. Bakın ben cep telefonumu hepinize veriyorum. Gecenin 3'ü de olsa beni arayın. Ben yarım saat sonra gelmezsem namerdim. Devletimizin içerisinde yuvalanmış bir grup FETÖ'cü hainler vardı. Bu yapının içerisinde askeri de var, polisi de var, bürokratı da var. Bunlar hepsi tutuklandı" dedi.