Emrah Serbes’in tutuklanan arkadaşı: Üstlendiğime pişman oldum ama söyleyemedim

Doğru ifadesinde suçu kendi insiyatifi ile üstlendiğini, kazadan sonra Serbes'in telefonundan 112 Ambulans servisini aradığını anlattı. Doğru araçta viski şişesinin bulunduğunu, teneke kutu açma sesi duyduğunu ama Serbes'in içki içip içmediğini görmediğini de söyledi. Doğru 'Olayın ciddiyetini tutuklamaya sevk edilince anladım, pişman oldum ama kimseye söyleyemedim' dedi.

'Emrah viski olduğunu söyledi'

Doğru'nun kendi isteğiyle savcılığa giderek verdiği ifade özetle şöyle:

' Aracı ben kullandım. Sadece yakıt almak için bir kez Kurtköy'de durduk. Kredi kartıyla Emrah Serbes ödedi. Biz 7 yıldan beri arkadaşız. Araçta bulunan bira şişelerinden haberdar değilim. Ancak Emrah Serbes araçta viski olduğunu ve Bodrum'a içmek için götürdüğünü söyledi. Ancak Emrah Serbes'in Alkol kullandığını görmedim. Ancak teneke kutu açarken açılışını duydum. Kola mı yoksa enerji içeceğimi onu bilemiyorum. Ben ilk kez spor araba kullandığım için aracı sürmekte zorlandım. Ayrıca aracın koltukları gömülü gibiydi. Bu sebeple sadece yola konsantre oldum. '

'150 km'yi aşmadım'

Gelirken Emrah Serbes bana projelerini anlattı. Bu şekilde muhabbet ettik. Hatta yeni bir dizi yapacağını söyledi. İzmir otoban gişelerine geldiğimizde Emrah Serbes benim yorulduğumu ve aracı kendisinin kullanacağını söyledi. Otoban girişinde ben aracı sağa çektim. Emrah ile yer değiştirdik. Buradan İzmir-Aydın otobanına girdik. Ben bütün yol boyunda 150 km'yi geçmedim. Amacım yakıttan tasarruf etmekti. Yine oturduğum yolcu koltuğundan aracın hızını görmem mümkün değildi. Bu nedenle Emrah Serbes'in otobanda kaç km hızla gittiğini göremedim. Ben kazanın tam saatini hatırlamıyorum. Gözlerim kapalı, yarı uyur vaziyette yolculuk ediyordum. Bu esnada bir fren ve sarsıntı hissettim. Gözümü açtığımda Clio marka aracın arkasındaydık. Emniyet kemerim takılıydı. Ancak kemer izi çıkmadı. Ancak şuanda göğüs kafesinde ağrılar vardır.

'Pişman oldum ama söyleyemedim'

'Kendime geldiğimde araç yan yatmış şekilde duruyordu. Araçtan sanroofu kullanarak önce ben indim. Sonra Emrah'ı çıkardım. Daha sonra olay yerinde yatar vaziyetteki kazazedelerin yanına gittim. Bu arada Emrah'ın telefonundan 112'yi aradım. Emrah şokta olduğu için kendisi arayamadı. 112 Acil Servis'e kazayı benim yaptığımı söyledim. Ayrıca olay yerine gelenlere de kazayı benim yaptığımı söyledim. Emrah Serbes bana herhangi bir telkinde veya vaatte bulunmadı. Kendi inisiyatifimle kazayı üstlendim. Emrah'la aramızda herhangi bir konuşma geçmedi. Olayın vahametini tutuklamaya sevk edildiğimde anladım. Sonradan pişman oldum. Ancak failin ben olmadığımı kimseye söyleyemedim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Olaydan dolayı pişmanım, keşke böyle bir şey olmasaydı'