Emrah Serbes’in yaptığı kazada flaş gelişme
Adli Tıp'tan gelen rapora göre şoför tarafında bulunan hava yastığındaki kan örnekleri ile Emrah Serbes'ten alınan kan örnekleri eşleşti.
Araçta bulunan bira şişesinde de Emrah Serbes'in DNA'sına rastlandı. Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nden gelen rapora göre de Emrah Serbes hastaneye geldiğinde 1.25 promil alkollüydü...
Ayrıntılar birazdan...
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