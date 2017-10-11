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Emrah Serbes’in yaptığı kazada flaş gelişme

Adli Tıp'tan gelen rapora göre şoför tarafında bulunan hava yastığındaki kan örnekleri ile Emrah Serbes'ten alınan kan örnekleri eşleşti.

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Araçta bulunan bira şişesinde de Emrah Serbes'in DNA'sına rastlandı. Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nden gelen rapora göre de Emrah Serbes hastaneye geldiğinde 1.25 promil alkollüydü...
 
Ayrıntılar birazdan...
 
 

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