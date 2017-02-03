En büyük hayali gerçekleşti

Avrupa’nın en büyük sağlık kompleksi Mersin Şehir Hastanesi’nin açılışı yapıldı. Projenin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Sağlık Bakanı Recep Bozdağ ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan katıldı.

1 milyar 100 milyon TL yatırım rakamı ile hayata geçen proje, günde 12 bin kişiye birden hizmet verebilecek. 5 yıldızlı otel konforunda tasarlanan hastane, 5 bin kişiye de istihdam sağlayacak. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin Şehir Hastanesi’nin belediye başkanlığı döneminde hayalini kurduğu bir proje olduğunu belirterek, “Bunu muhakkak gerçekleştirmemiz gerekiyor dediğim bir projeden bahsediyorum. Şimdi Mersin’de bunu gerçekleştirmenin memnuniyetindeyiz. Ülkemize hayırlı olsun” dedi. “Birileri laf üretir, biz ise iş üretiriz” diyen Erdoğan “Şimdi Adana, Kayseri, Ankara, Manisa şehir hastaneleri de bunları izleyecek. Bu hastaneye girdiğiniz zaman Allah’ın izniyle içeride moderniteyi göreceksiniz. Burada insan olduğunuzu hatırlayacaksınız. Devletim bana sahip çıkıyor diyeceksiniz” dedi.

DEV BİR KOMPLEKS

Mersin Şehir Hastanesi’nin dev bir kompleks olduğunu belirten Erdoğan şunları söyledi: “Tek bir kampüs içinde vatandaşımızın sağlık sorunları çözülecek. Hastanemizde her biri 33 metrekarelik içinde banyosu, tuvaleti, hasta yatağı, buzdolabı, bulunan 502 adet tek kişilik odalar var. Ana muhalefetin başındaki zatın SSK başında olduğu zamanı hatırlıyorum. Sağlam girersiniz, hasta çıkarsınız. Ne banyo ne tuvalet bunların olmadığı dönemi hatırlıyorum. Hastane mi görmek istiyorsun, gel Mersin’e gör. Öyle kuyruklarda falan sağlık sistemimiz sizi bekletmeyecek. Bin 300 yatak var. 51 ameliyathane, 210 yoğun bakım ünitesi bulunuyor.” AK Parti hükümeti dönemi boyunca yapılan icraatların hiçbir dönemde gerçekleşmediğini ifade eden Erdoğan şunları söyledi: “Aslında biraz dertleşmek isterim. Devlet ve millet meselelerini duyuyorsunuz. Hepsinden önemlisi; işte İstanbul’da yaşadıklarımız. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsünü açtık. Bunların hepsini duydunuz değil mi? Yakın zamanda Çukurova Havalimanı’nın açılışını da 2018’de yapacağız. Hedefimiz Türkiye’yi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri yapmak. Bu hedefe 2023’e kadar ulaşmak için kararlıyız.”

12 BİN KİŞİYE HİZMET

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da, Mersin Şehir Hastanesi’ne ilişkin, “Günde 12 bin vatandaşımız hizmet alacak. Modern odaları, ameliyathaneleri, yoğun bakım üniteleri il gerçekten dünyada eşine az rastlanan bir hastane” dedi. Türkiye’nin ilk şehir hastanesinin açılışının gerçekleştirileceğini kaydeden Bakan Elvan “Bölgenin, Ortadoğu’nun, Avrupa’nın en modern hastanesinin açılışı yapılıyor” diye konuştu.

SAĞLIK TURİZMİNE KATKI

Başbakan Binali Yıldırım, şehir hastanelerinin her birinde tek kişilik odalar bulunduğunu, adeta 5 yıldızlı otel konforunda yapılan ve ‘bir sağlık külliyesi’ olarak hizmet verecek hastanede her şeyin karşılandığına dikkati çekti. Helikopter pistinden kapalı, açık otoparka kadar, hasta refakatçilerinin kalacağı yerlerden, acil muayenelerin yapılacağı yerlere, ameliyathanelere kadar birçok hizmetin verileceği Mersin Şehir Hastanesi›nin, bin 300 yatak kapasitesi olduğunu belirten Yıldırım “Mersin’in ihtiyacını bırakın, dışarıdan, komşu ülkelerden de gelecek hastaların ihtiyacını yıllarca karşılayacak bir eser. Helali hoş olsun, Mersin’e helal olsun” diye konuştu.

5 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Son teknoloji cihazlarla donatılan 5 yıldızlı otel konforunda tasarlanan 1.294 hasta yatak kapasitesine sahip Mersin Şehir Hastanesi’nde 5 bin kişi istihdam edilecek. 51 ameliyathanesi, 210 yataklı yoğun bakım ünitesi, 230 poliklinik odası, 12 bin poliklinik hasta kapasitesi, 3 bin 858 araçlık otoparkı ve helikopter pisti bulunan hastane aynı zamanda bölgenin sağlık turizmine de ev sahipliği yapacak. Aynı anda 12 bin hastaya hizmet verecek hastane Türkiye ve Avrupa’nın en büyüğü olma özelliği taşıyor. Hastane 6 Şubat Pazartesi gününden itibaren hasta kabulüne başlayacak, Mersin Devlet Hastanesi de pazartesi gününe kadar hizmet verecek.