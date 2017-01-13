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Engel tanımayan sergi anKamall’da

Ankara'da yaşayan ve yüzde 70 zihinsel engeli bulunan ancak yaptığı resimlerle büyük beğeni toplayan ressam Muhammed Yalçın’ın 117 tablodan oluşan sergisi ankamall’da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

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Ankamall sosyal projelerde ve sanat faaliyetlerinde farkındalık yaratıyor. Daha önce birçok sergisi bulunan ve aldığı özel eğitim sayesinde resim çizen muhammed Yalçın şimdi de ankamall’da resimseverlerle bir araya geliyor. 17 ocak tarihine kadar sürecek olan sergi yoğun ilgi görüyor.

SANATSEVERLERDEN TAM NOT

Ankara’nın altındağ ilçesinde yaşayan ve aldığı eğitimle birlikte resme ilgi duyan Yalçın, önce evinin duvarlarını boyayarak, ardından da tüm evi çizdiği resimlerle süsleyerek resme başlıyor.  artık duvarlara değil tuval ve kâğıda da çalışmalar yapan ressam muhammed Yalçın’ın eserleri ile sanatseverleri büyülüyor. Birçok sanatçı Yalçın’ın eserlerini beğeniyle takip ediyor. Zihinsel engeli sanat aşkına engel olmayan muhammed Yalçın’ın yaptığı resimler ankamall’u ziyaret eden misafirlerden büyük beğeni toplarken, aVm içerisinde kurulan özel alanda sergilenen eserler 17 ocak tarihine kadar görülebilecek.

 

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