Giresun'da engelli bakım merkezinde yangın

Teyyaredüzü Mahallesi Batlama mevkisindeki özel bir engelli bakım merkezinin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri binadan 30 kişiyi tahliye ederek yangını söndürdü. Dumandan etkilenen 8 kişi 112 Acil ekiplerince Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Hastanedeki 8 kişinin tedavilerinin sürdüğü, olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.