Engellilerden oluşan koronun konserinde duygulu anlar yaşandı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının "Sanat Engel Tanımaz" projesi kapsamında 6 ay boyunca eğitim alan engelliler ''Engelsiz Mardin Müzik Topluluğu Grubu''nu kurdu.

Atatürk Kültür Merkezi'nde kendi sundukları programda müzik aletlerini de kendileri çalan engelliler, Türkçe, Arapça ve Kürkçe şarkı ve türkü söyledi, şiir okudu.

Koro seslendirdiği şarkılarla duygulu anlar yaşattı. Beğeniyle izlenen programda, davetliler grubu uzun süre alkışladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Artuklu Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Şakir Öner Öztürk'ün de aralarında bulunduğu protokol üyeleri, koro ile türkü söyledi.

Yaman, programda yaptığı konuşmada, Mardin'in hikayesini hep birlikte yazdıklarını söyledi.

Mardin'in her alanda ilerlediğini, bunda emeği geçen herkese teşekkür ettiğini aktaran Yaman, şöyle dedi:

''Artık Mardin bir huzur şehri oluyor. Mardin sizin sayenizde engelli ve çocuk dostu bir şehir oluyor. Mardin hep birlikte başardığımız, başaracağımız bir şehir oluyor. 1,5 senedir sizin için çalışıyoruz dedik. Koyduğumuz hedefleri hep beraber sizin de desteğinizle yerine getiriyoruz ve başarıyoruz. Yeniden yazdığımız bu şehrin hikayesini birlikte başaracağız. Her an sizler için çalışacağız.''

Türkiye Sakatlar Derneği Mardin Şube Başkanı Hasan Anuk da benzer programların süreceğini kaydetti.

Grup üyelerinden görme engelli rehberlik öğretmen Riyad Tezcan ise böyle bir projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konser öncesi tatlı bir heyecan yaşadıklarını aktaran Tezcan, şöyle konuştu:

"Her zaman aklımızda olan bir projeydi. Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi bize destek oldu. Örnek olacak bir program. Engellilik bir kader değildir, insan bunu değiştirebilir ya da onunla yaşamayı öğrenip daha güzel şeyler yapabilir."