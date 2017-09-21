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Enis Berberoğlu hastaneye kaldırıldı

Berberoğlu, sağlık sorunları nedeniyle götürüldüğü hastanedeki tedavisinin ardından yeniden cezaevine konuldu

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MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, tutuklu bulunduğu Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'nda rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Berberoğlu, sağlık problemi sebebiyle Pendik Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Enis Berberoğlu, tedavisinin ardından tekrar cezaevine götürüldü.

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