Enis Berberoğlu VIP odada keyif çatacakmış
MİT tırları ihanetinden 25 yıl hapis cezasına çarptırılan CHP’li vekil Enis Berberoğlu’nun fıtık ameliyatı için hastaneye yatışının ardındaki gerçek ortaya çıktı. VİP hizmet alan Berberoğlu, olası tahliye kararını hastanede yatarak beklemeyi planlamış.
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, durdurulan MİT TIR’ları görüntülerini FETÖ’nün medya tetikçisi Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a verip ihanete ortak olduğu için yargılandığı davada, “Devletin gizli kalması gereken belgelerini askeri casusluk maksadıyla açıklamak” suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılmış, tutuklandıktan sonra Maltepe Cezaevi’ne konulmuştu.
AVUKATI AYM’YE BAŞVURMUŞTU
Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Berberoğlu hakkında kararı bozmuş, ancak tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Berberoğlu’nun avukatları ise geçtiğimiz hafta Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak, müvekkillerinin tahliyesini istemişlerdi. Berberoğlu, avukatlarının AYM’ye başvurduğu gün tutuklu olduğu Maltepe Cezaevi’nden Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti.
HASTANEDE VİP HİZMET ALMIŞ
Acil olmamasına rağmen kasık fıtığı ameliyatı için hastaneye getirilen Berberoğlu, diğer tutuklu ve hükümlülerden farklı olarak hemen VİP odaya alındı. Anayasa Mahkemesi’ne tahliye başvurusu yapıldığı gün de ameliyat edildi. Güneş'in haberine göre otel konforunda hizmet verilen Berberoğlu için hastanenin idarecileri seferber oldu. Tedavisi görevli doktorlara bırakılmadı, tüm aşamalarda yöneticiler hazır bulundu. Süit odayı uzun süre kullanması planlanan CHP’li vekil için özel koşullar sağlandı. AYM’den tahliye kararı çıkıncaya kadar hastanede keyif çatmayı planlayan Berberoğlu’nun oyunu, skandal uygulama ortaya çıkınca bozuldu. Berberoğlu, apar topar taburcu edilerek, yeniden Maltepe Cezaevi’ne konuldu.
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