Erbil Havaalanı'na uygulanan tahdit kaldırıldı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) Irak Erbil Havaalanı'na uygulanan tahdidin kaldırılmasına yönelik alınan karar çerçevesinde daha önce yayımlanan NOTAM’ların (havacılara bildiri) iptal edildiği bildirildi.
- AA
SHGM'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Erbil Havaalanı'na uygulanan tahdidin kaldırılmasına yönelik alınan karar çerçevesinde daha önce yayımlanan NOTAM’ların iptal edildiği, sadece Süleymaniye Havaalanı için devam eden tahdit için yayımlanan NOTAM’ların dahili ve harici olarak tüm hava sahası kullanıcılarına duyurulduğu belirtildi.
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