Erciyes Dağı’nda 4 saat sonra bulunan genç hayatını kaybetti
Kayseri’de Erciyes Dağı’nda kayak yaparken kaybolan 17 yaşındaki gence 4 saat sonra ulaşıldı. Baygın halde bulunan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- İHA
İddiaya göre, Erciyes Dağı’nda kayak yaparken pistten çıkan Y.S.’den bir süre haber alamayan aile durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Erciyes Dağı’na, sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye, JAK ve Türkuaz ve Erciyes AŞ arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, dağın farklı yerlerinde Y.S.’yi arama çalışması başlattı. Yaklaşık 4 saatlik bir çalışmanın ardından Y.S.’yi bir kayalığın dibinde baygın halde buldu. Paletli ambulans ile aşağı indirilen Y.S., ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı.
Y.S., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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