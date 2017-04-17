Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes'in mezarı için talimat verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes'in mezarının yenilenmesi için yetkililere talimat verdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarını mezarı başında ziyaret etti. Ziyareti sırasında anıt mezarların yıpranmış olduğunu gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezarların yenilenmesi için yetkililere talimat verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan okunan Kuran- ı Kerim tilavetinin ardından merhum Başbakan Adnan Menderes ve merhum bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan için dua etti.

Ziyareti sırasında anıt mezarların yıpranmış olduğunu gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'e anıtların yenilenmesi talimatı verdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Facebook canlı yayınında cinayet işledi

Facebook canlı yayınında cinayet işledi

'ABD'ye sahte füzeler ile gözdağı verdi'

'ABD'ye sahte füzeler ile gözdağı verdi'

Diriliş Ertuğrul'da bir dönem kapanıyor

Diriliş Ertuğrul'da bir dönem kapanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan türbeleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan türbeleri ziyaret etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA