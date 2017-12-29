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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Limon sıkmayın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, liderler bazında yürütülmesini istediği MHP ile ittifak konusunda, “Bu sürece limon sıkma gibi bir yanlışı hiç kimse yapmamalı, önüne gelen konuşursa yanlış olur” uyarısında bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika dönüşü uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. MHP ile ittifak konusunda "Sürece limon sıkmama" uyarısında bulunan Cumhurbaşkanı, açıklamalarına şöyle devam etti:
 
(MHP ile ittifak) Şu anda gerek MHP’nin gerekse bizim, özellikle ülkemizin milli ve yerli duruşunda bir ittifakımız var. AK Parti olarak biz milli ve yerli bir duruş ortaya koyuyoruz. MHP de milli ve yerli bir duruş gösteriyor. Ülkemizin aydınlık geleceği için ortak söylem geliştirmiş durumdayız. Bu bizi çok daha farklı, çok daha olumlu yerlere taşıyabilir. Çok aceleci olmamakta fayda var. Bu işi liderler bazında götürmekte fayda var. Bu konuda önüne gelen herkes konuşursa yanlış olur. Her önüne gelenin bu konuda konuşmaması lazım. Benim partim de buna dahildir. Partimin içerisinde de zaman zaman bazıları çıkıyor, bu meseleye dair konuşuyor. Size ne kardeşim? Siz niye konuşuyorsunuz? Bu konuda kimlerin konuşacağı bellidir. Bu sürece limon sıkma gibi bir yanlışı hiç kimse yapmamalı. (Hürriyet)
 
 

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