Erdoğan o gece halka seslenecek

FETÖ’nün 15 Temmuz’da gerçekleştirdiği darbe girişiminin birinci yılında, bombaların hedeflerinden biri olan TBMM, 15 Temmuz Cumartesi günü saat 13.00’te özel gündemle toplanacak. Genel Kurul’daki toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın başkanlık yapacağı özel oturum, konuşmaların ardından sona erecek.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yapılacak olan etkinlik, Meclis Şeref Kapısı önündeki alana kurulacak olan dev ekranlardan canlı verilecek. FETÖ’nün darbe girişiminde, Meclis’e ilk bombanın atıldığı saat olan 02.32’de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla, Meclis Şeref Kapısı önünde, “Video Mapping” sistemiyle, darbe girişimine ilişkin görüntüler sunulacak. Buradaki etkinlik vatandaşlara da açık olacak. Erdoğan, burada vatandaşlara hitap edecek.