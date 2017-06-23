Cumhurbaşkanı Erdoğan: O paçavraları kimse bize yutturmaya kalkmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramankazan’da çiftçilerle iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar yemeğinin ardından konuşma yapan Erdoğan, “Bu rabiamızın içerisinde tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet var. Biz tek milletiz. 80 milyon tek milletiz. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Abazasıyla, Boşnağıyla, Romanıyla 80 milyon tek milletiz. Bizim tek bayrağımız var. Asla o paçavraları kimse bize yutturmaya kalkmasın. Bayrağımızın rengi şehidimizin, gazimizin kanının rengidir. Hilal, bağımsızlığımızın ifadesidir. Yıldız, her yıldız şehidimizin ta kendisidir. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tarlaya imar girmediği sürece o toprak tarladır. İmar gelince arsa olur. Şimdi vatan nasıl vatan olur. Şehidin kanıyla yoğrulduğu zaman vatan olur. Bu topraklar üzerinde biz çok kan verdik. Ta Malazgirt’ten bu yana kan verdik. Böylece bu toprakları vatan kıldık. Bizim Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka bir devletimiz yok” diye konuştu.

#CANLI @RT_Erdogan: Bu vatan için çok kan verdik. Malazgirt'ten bu yana hep kan verdik ve bu toprakları vatan kıldık https://t.co/0VT2CI5BEK pic.twitter.com/tumP7eyGN7 — Star Gazetesi 🇹🇷 (@stargazete) 22 Haziran 2017