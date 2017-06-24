İstihdamda 1 milyon aşıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Müezzinoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bugün Türkiye'nin en temel sorunlarından biri kayıtdışılık. Bir puanlık bir kayıtdışılığın bizim bakanlığa maliyeti 2 milyar lira. Yüzlerce binlerce mağduriyet var burada. Haklarını aramaya başladıklarında ben işsiz kalırım korkusu ortadan kalkar. İŞKUR olarak bu nedenle işimi kaybettim diyen herkesin yanında olur.

"ÖZEL SEKTÖRDE 1 MİLYONU AŞTIK"

Yılbaşından bu yana istihdam seferberliğinde, bunu burada ilk kez söylüyorum, özel sektör 1 milyon istihdamı aştı. Toplamda da 1.3 milyon istihdamı aştık. Burada ben işsiz kalırım diye korkmaya gerek yok. Gerekirse işini kaybetme pahasına hakkını arayacak. Biz ona yeni bir iş bulma ve mevcut işini devam ettirme yönünde gerekeni yaparız. Bizim istihdamın lokomotifi özel sektör. 13 milyon çalışanımız var, kamuda 3 milyon çalışanımız var. Bayramdan sonra hükümetimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağımız eylem planı ile genç işsizliği azaltacağız. Genç, engelli ve kadın istihdamında yeni eylem planımızı açıklayacağız. Kamuda ise bu yıl 60 binlik istihdamı Maliye ile planlayacağız. Genç girişimci olmaları için gerekli desteği vereceğiz. Kadın istihdamına da pozitif desteklerin eylem planını 15-20 gün içerisinde paylaşacağız. Engelli vatandaşlarımız için olanı da paylaşacağız. Gençlerimiz üretime hazır olsun. Türkiye orta gelir tuzağından 1 milyonla ifade ettiğimiz gençlerimizi üretime katmamızla aşabiliriz. İstihdam sayısı her yıl 1 milyon artmalı.