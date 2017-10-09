Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ile vize krizi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ile Türkiye’nin karşılıklı vizeleri iptal etmesi kararı için “Bu karar her şeyden önce üzüntü vericidir” dedi

  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD ile Türkiye vizeleri askıya aldı. Değerlendirmeleriniz nelerdir?" şeklindeki soruyu şöyle cevapladı:

Tabi bu karar her şeyden önce çok çok üzüntü verici. Yani Ankara’da büyükelçinin böyle bir kararı alarak uygulamaya sokması üzüntü verici. Dışişleri Bakanlığımız yetkilileri konuyla ilgili bunu duydukları anda girişimlerde bulunmak suretiyle muhataplarını aramışlardır.

Tabi bakanımız bana bu konuyu ilettiği anda da kendilerine ben sadece şunu söyledim. "Türkiye bir hukuk devletidir. Her şeyden önce biz bir kabile değiliz. Bir kabile devleti de değiliz. Onların açıkladığı metin ne ise mütekabiliyet esasına dayalı olarak o metnin karşı metnini aynen bizim de Amerika’da yine büyükelçimiz anında açıklasın." Süreç bundan ibarettir.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İdlib'de hava saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı

İdlib'de hava saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı

Sınıra giden Mehmetçik'ten ilk görüntüler

Sınıra giden Mehmetçik'ten ilk görüntüler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA