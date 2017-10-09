Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ile vize krizi açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ile Türkiye’nin karşılıklı vizeleri iptal etmesi kararı için “Bu karar her şeyden önce üzüntü vericidir” dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD ile Türkiye vizeleri askıya aldı. Değerlendirmeleriniz nelerdir?" şeklindeki soruyu şöyle cevapladı:
Tabi bu karar her şeyden önce çok çok üzüntü verici. Yani Ankara’da büyükelçinin böyle bir kararı alarak uygulamaya sokması üzüntü verici. Dışişleri Bakanlığımız yetkilileri konuyla ilgili bunu duydukları anda girişimlerde bulunmak suretiyle muhataplarını aramışlardır.
Tabi bakanımız bana bu konuyu ilettiği anda da kendilerine ben sadece şunu söyledim. "Türkiye bir hukuk devletidir. Her şeyden önce biz bir kabile değiliz. Bir kabile devleti de değiliz. Onların açıkladığı metin ne ise mütekabiliyet esasına dayalı olarak o metnin karşı metnini aynen bizim de Amerika’da yine büyükelçimiz anında açıklasın." Süreç bundan ibarettir.
#CANLI Cumhurbaşkanı @RT_Erdogan: ABD'nin vizeleri askıya alma kararı çok üzüntü verici https://t.co/mciWNEEeOj pic.twitter.com/SJgsCtupQk— Star Gazetesi 🇹🇷 (@stargazete) 9 Ekim 2017
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